Обшуки в анексованому Криму: затриманих звинувачують у створенні екстремістського осередка

Кримчан, у яких 2 жовтня пройшли обшуки, звинувачують у створенні екстремістського осередка. Про це «Крим.Реалії» повідомив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров.

«Крім Талята Абдурахманова, взяли ще людей, їм висувають статтю 282.1 КК Росії – організація екстремістського осередка», – заявив правозахисник.

За його словами, зараз кримчани – усього четверо осіб – перебувають в будівлі російського управління ФСБ у Криму разом з адвокатами.

Раніше сьогодні з’явилася інформація, що вранці у селі Мельничне Білогірського району окупованого Росією Криму затримали 64-річного Талята Абдурахманова і відвезли в невідомому напрямку. Також в селищі Молодіжному Сімферопольського району в будинку кримчанина Рената Сулейманова люди в масках провели обшук і кудись його відвезли.

ЗМІ анексованого Криму 2 жовтня також повідомили, що на півострові ліквідували три осередки ісламської організації «Таблігі Джамаат».

«Таблігі Джамаат» – аполітичний релігійний рух, організований в 1926 році в Індії. Головною метою руху вважається духовне перетворення в ісламі широких мас людей і звернення до мусульман незалежно від їх соціального і економічного статусу. У 2009 році Верховний суд Росії визнав організацію екстремістською і заборонив її діяльність.

Після анексії Росією українського Криму на півострові Федеральна служба безпеки Росії проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».