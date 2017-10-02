Щонайменше півсотні людей загинули через стрілянину в Лас-Вегасі – поліція

У поліції Лас-Вегаса повідомили, що кількість загиблих через стрілянину в американському Лас-Вегасі пізно ввечері 1 жовтня зросла до щонайменше 50 людей. Раніше у поліції заявляли про приблизно 20 загиблих і понад сотню поранених.

Поліції також вдалося ідентифікувати особу нападника, якого, як раніше повідомили правоохоронці, застрелили – Стівен Педдок. За попередніми даними, йому було 62 роки. Мотиви його вчинку невідомі.

Раніше у поліції заявили, що також шукають жінку-азійку на ім'я Марі Лу Данлі, яка була з підозрюваним під час нападу.

За останніми даними, головний підозрюваний використовував автоматичну гвинтівку для стрільби з 32-го поверху готелю Mandalay Bay, він був місцевим жителем.

Перші повідомлення про стрілянину в Лас-Вегасі з'явилися пізно ввечері 1 жовтня. Очевидці казали, що пострілів було кілька і пролунали вони на фестивалі кантрі-музики Route 91 Harvest. Незабаром після цього влада повідомила про перші жертви. За словами очевидців, постріли пролунали наприкінці концерту, коли виступав американський кантрі-співак Джейсон Алдін.