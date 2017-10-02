Євросоюз відкрив новий центр для боротьби з гібридними загрозами

Євросоюз 2 жовтня в Гельсінкі відкрив новий Центр удосконалення для боротьби з гібридними загрозами. Відкриваючи цей заклад, верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Моґеріні заявила, що об’єднання європейських держав «не може розглядати питання гібридної загрози більш серйозно».

Створення цього центру було ініціативою Фінляндії, об'єднує 10 країн-членів ЄС, а також Норвегію та Сполучені Штати. Його метою є дослідження, навчання, освіта та вправи для фахівців, що протистоятимуть гібридним загрозам. Представники НАТО та ЄС увійдуть до керівної ради, Моґеріні називає цей центр «важливим внеском у нашу спроможність реагувати на кризу».

Євросоюз останніми місяцями розширив свою діяльність із протистояння гібридним загрозам.

У вересні міністри оборони країн ЄС провели кібернетичну експертизу, спрямовану на тестування спроможності блоку реагувати на потенційну атаку хакерів на свої військові структури, а минулого тижня різні інститути ЄС розпочали перші вправи для перевірки адекватності відповідей ЄС у боротьбі з кібератаками та гібридними загрозами.

Моґеріні вказала, що команда ЄС Stratcom East, яка займається проблемами дезінформації з боку Росії, виявила понад дві тисячі таких випадків з моменту заснування команди два роки тому. Очільниця європейської дипломатії наголосила, що ЄС продовжуватиме «говорити про те, що ми робимо, щоб максимально пояснити нашу політику, поширювати справжні історії про позитивний вплив» діяльність об’єднання.