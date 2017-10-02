У МЗС повторили вимогу до Росії – припинити дискримінацію кримських татар

Міністерство закордонних справ України вчергове звернулося з вимогою до в Росії, яка окупувала український Крим, припинити дискримінацію кримських татар. Про це речниця МЗС Мар’яна Беца написала на сторінці у Twitter.

«Апробовані практикою НКВС цинічні обшуки та затримання. Вимагаємо від Росії припинити дискримінацію кримських татар», – написала Беца.

Вона прикріпила на сторінці повідомлення про затримання і обшуки, які провели російські силовики 2 жовтня в будинках кількох кримчан.

Раніше сьогодні з’явилася інформація, що вранці у селі Мельничне Білогірського району окупованого Росією Криму затримали після обшуків 64-річного Талята Абдурахманова і відвезли його в невідомому напрямку. Також в селищі Молодіжному Сімферопольського району в будинку кримчанина Рената Сулейманова люди в масках провели обшук і кудись його відвезли.

Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров повідомив, що у понеділок загалом затримали чотирьох кримчан. За його словами, вони перебувають в будівлі російського управління ФСБ у Криму разом з адвокатами.

Після анексії Росією українського Криму на півострові Федеральна служба безпеки Росії проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».