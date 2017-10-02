Понад 2 тисячі кримчан призвуть до російської армії – міністерство оборони Росії

В анексованому Криму на військову службу до російської армії призвуть понад 2 тисячі громадян. Про це 2 жовтня повідомив сайт міністерства оборони Росії.

У силовому відомстві стверджують, що призовники «будуть виконувати військовий обов’язок на кораблях і в підрозділах берегових військ Чорноморського флоту».

«Згідно з графіком перші відправки новобранців у війська заплановані на середину жовтня», – повідомила прес-служба Міноборони Росії.

Кримська правозахисна група звертається до жителів Криму з проханням повідомляти про факти призову на строкову служби в російську армію з території анексованого півострова.

Після анексії Криму російська влада четвертий рік поспіль продовжує набір кримчан до лав своєї армії. Пропагандою служби в Збройних силах Росії супроводжуються багато масових заходів на півострові. Кримчан на вулицях запрошують на службу до російської армії всупереч міжнародному законодавству і рішенням Генасамблеї ООН, які це забороняють.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».