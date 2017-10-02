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02 Жовтень 2017, Київ 16:03
Новини | Політика

Лутковська просить російську колегу гарантувати Умерову адекватну медичну допомогу

Валерія Лутковська

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська просить російського омбудсмена Тетяну Москалькову забезпечити право заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова на отримання адекватної медичної допомоги. Про це йдеться у заяві Лутковоської, поширеної її прес-службою.

«Ільмі Умеров переніс операцію на серці, страждає на цукровий діабет і хворобу Паркінсона, стан його здоров’я з кожним днем погіршується, у зв’язку з чим він потребує постійного догляду з боку медичного персоналу», – йдеться у листі Валерії Лутковської.

Лутковська також заявила, що покарання, яке обмежує свободу, несе пряму загрозу життю Ільмі Умерова.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд Криму 27 вересня засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Він назвав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою. Офіційний Київ, ЄС та міжнародні правозахисні організації засудили вирок, назвавши його незаконним.

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