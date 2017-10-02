В районі Калинівки відновлюють газопостачання, відкриті всі дитсадки і школи, окрім однієї – ДСНС

У місті Калинівка Вінницької області, де минулого тижня сталися вибухи на складі боєприпасів, та в селах довкола, станом 2 жовтня відновлено газопостачання майже 13 тисяч абонентів, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, навчальний процес у всіх дошкільних і освітніх закладах, розташованих у зоні можливого ураження, відновили. Водночас винятком є школа у селі Павлівка Калинівського району, де навчання поновлять з 9 жовтня.

Також до 9 жовтня залишається закритим повітряний простір у радіусі п’яти кілометрів від Калинівки.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що кошти, 100 мільйонів гривень, які надав уряд на подолання наслідків вибухів, будуть доступні з 1 жовтня на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».