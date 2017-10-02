Унаслідок вибухів у столиці Сирії загинули принаймні 11 людей – активісти

Унаслідок вибухів у столиці Сирії Дамаску, яку контролюють сили режиму президента Башара аль-Асада, загинули не менш ніж 11 людей, повідомило Сирійське бюро спостереження за правами людини, що діє в Лондоні, але має інформаторів на місцях.

За його даними, заміноване авто підірвалося в центрі міста біля дільниці поліції в районі Аль-Мідан, після чого ще двоє смертників підірвали на собі вибухівку.

Міністерство внутрішніх справ уряду Сирії підтвердило напад. У цьому повідомленні йдеться про двох смертників, які підірвали себе і вбили цивільних і працівників поліції – без уточнення числа жертв.

У Росії, яка є близьким союзником влади Асада, державне агентство «РІА «Новості» з посиланням на джерела в сирійських силових структурах написало, що вибухи здійснили чотири смертники.

Відповідальності за напад іще ніхто на себе не брав.

Центр Дамаска, як і значну частину Сирії, нині контролює офіційний уряд країни за підтримки військ Росії. Водночас іще частина країни, серед того й кілька околиць Дамаска, перебувають під контролем опозиційних сил, а також джигадистського угруповання «Ісламська держава», що протистоять урядові (і воюють між собою). Від місця вибухів до однієї з таких непідконтрольних владі околиць – кілька кілометрів.