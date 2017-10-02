У вересні до портів окупованого Криму зайшло 30 суден-порушників – МінТОТ

У вересні до портів окупованого Криму зайшло 30 вантажних суден-порушників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

Загалом цими суднами здійснено 79 заходів до портів Керчі, Севастополя та Феодосії. З них 23 судна під прапором Російської Федерації, ще сім – під прапорами інших держав, зокрема, Палау, Сьєрра-Леоне, Того, Танзанія.

Крім того, зафіксовано п’ять суден під прапорами Мальти, Панами, Танзанії, Того та Росії, які перебували в акваторії портів Севастополя, Феодосії та Ялти без заходу до терміналів порту.

У відомстві нагадали, що морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим – Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта – закриті на підставі розпорядження Кабінету міністрів від 30 квітня 2014 року та згідно з наказом міністерства інфраструктури від 16 червня 2014 року.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».