ОБСЄ: число спостерігачів СММ із Росії зменшилося, а не зросло, як заявляла Ірина Геращенко

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні спростували твердження першого заступника голови Верховної Ради України, представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі Ірини Геращенко (фракція «Блок Петра Порошенка»), ніби в цій місії за останній рік удвічі зросла кількість представників Росії.

За повідомленням місії, кількість росіян у ній за останній рік, навпаки, зменшилася.

«Спостерігачі СММ ОБСЄ набираються з усіх 44 країн-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі, однією з яких є й Росія, яка надає 35 спостерігачів (рік тому було 39). Більшість спостерігачів СММ походять із країн Європейського союзу (339). Крім того, в місії працює 373 українські працівники», – повідомили в місії ОБСЄ.

«СММ закликає всіх, хто коментує дії місії чи пише про неї, спершу зв’язуватися з місією, щоб встановити факти й уникнути некоректних чи безпідставних тверджень», – мовиться в дописі місії у фейсбуці.

Ірина Геращенко ще не коментувала цієї відповіді.

Попереднього дня, 1 жовтня, Геращенко в телепрограмі «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1», зокрема, заявила: «Питання в тому, що дуже часто в місії є представники тих країн, які мають особливі сентименти до Москви, і іноді вони не помічають очевидних обстрілів. За останній рік, до речі, в СММ ОБСЄ вдвічі зросла присутність росіян, у кілька разів зросла присутність сербів, білорусів. Ми хочемо сказати, що дуже важливо, щоб усі, хто працює в СММ ОБСЄ, були неупередженими і беззастережно ставилися до виконання своїх обов’язків».

СММ ОБСЄ працює на всій території України, хоча найбільше уваги приділяє зоні гібридної агресії Росії на частині сходу України. При цьому Росія не допускає місію до окупованого нею українського Криму, хоча робота там як на частині української території передбачена мандатом місії, також місії часто чинять перешкоди підтримувані Росією бойовики на частині Донбасу; в окремих випадках джерелом перешкод стають там і українські війська.

При цьому обидві сторони протистояння на частині Донбасу час від часу звинувачують місію в необ’єктивності і у прихильності до протилежної сторони.