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03 Жовтень 2017, Київ 08:31
Новини | Міжнародні

США попросять Кубу скоротити штат посольства у Вашингтоні – ЗМІ

Будівля посольства США в Гавані

Сполучені Штати планують вислати близько 60 відсотків співробітників посольства Куби у Вашингтоні після оголошення про виведення американського персоналу з посольства в Гавані, повідомляють інформаційні агентства Associated Press і Reuters з посиланням на джерела в Конгресі. Очікується, що рішення може бути озвучене 3 жовтня.

У Державному департаменті 29 вересня заявили про скорочення США дипломатичного штату в посольстві на Кубі приблизно на 60 відсотків через таємничі інциденти, в результаті яких постраждала 21 особа.

Американські посадовці заявили, що посольство Гавани залишиться відкритим і надаватиме екстрені послуги, але процедура оформлення віз буде припинена.

Дослідники з США, в тому числі агенти ФБР, раніше намагалися визначити, що викликало травми, такі як втрата слуху, запаморочення, шум у вухах, головний біль, втома і когнітивні проблеми, з якими стикнулися співробітники американського посольства у Гавані. Проблеми зі здоров’ям американських працівників посольства почалися приблизно рік тому, останній наразі випадок був наприкінці серпня.

США і Куба відновили дипломатичні зв’язки 2015 року після понад п’яти десятиліть розриву. Відтоді на Кубі почало швидко зростати число туристів зі США.

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