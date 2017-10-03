Пожежа у відділенні «Сбербанку» у Львові: згоріла техніка і меблі

Минулої ночі в приміщенні відділення «Сбербанку» у Львові сталася пожежа, в результаті якої вогнем знищено оргтехніку та меблі, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Згідно з повідомленням, полум’я охопило 25 квадратних метрів приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі на проспекті Чорновола. Ніхто не постраждав.

«Причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Упродовж року в Україні було кілька фактів пожеж у будівлях відділень «Сбербанку Росії», що було, серед іншого, викликане тим, що у банку повідомили про готовність обслуговувати «осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР»». Згодом дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні – ПАТ «Сбербанк» – заявив, що не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях. Деякі активісти в Україні вимагали заборони діяльності російських банків, зокрема і «Сбербанку».

Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку».