Україна вважає нелегітимним референдум щодо незалежності Каталонії – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України вважають нелегітимним референдум щодо незалежності Каталонії. Про це йдеться у відповіді речниці МЗС України Мар’яни Беци на запит агенції «Інтерфакс-Україна».

«Україна вважає нелегітимним проведений каталонської владою 1 жовтня 2017 поточного року референдум, заборонений Конституційним судом Іспанії через його невідповідність Конституції держави», – йдеться у відповіді Беци.

За її словами, Україна підтримує готовність уряду Іспанії до політичного діалогу з парламентськими політичними силами для відновлення правопорядку і стабільності в країні.

«Переконані, що Іспанія як одна з лідерів демократії у світі, спираючись на міцний фундамент демократичних традицій і цінностей, які свого часу зумовили мирний перехід від диктатури до демократії і згодом – до членства в НАТО і ЄС, буде демократичним способом вирішувати всі нагальні проблеми внутрішньополітичного життя», – заявила Беца.

Вона також зазначила, що Україна виступає за безумовне повагу суверенітету й територіальної цілісності всіх держав світу в межах міжнародно визнаних кордонів.

1 жовтня в іспанському регіоні Каталонії на тлі сутичок і блокування дільниць поліцією відбувся заборонений Мадридом референдум про незалежність, який також назвали незаконним і Європейському союзі. За даними регіональної влади Каталонії, близько 90% висловилися за незалежність від Іспанії.