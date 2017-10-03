Суд в окупованому Криму продовжив до грудня арешт фігурантів «справи 26 лютого»

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 3 жовтня продовжив домашній арешт фігурантів «сутички 26 лютого» Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі до 7 грудня 2017 року.

Як повідомляє сайт Радіо Свобода Крим.Реалії, суд визнав недостатніми аргументи підсудних і адвокатів про необхідність переглянути обмеження на вільне пересування з метою працевлаштування, виховання дітей і відвідування лікарняних установ, пославшись на те, що таким чином «нівелюється суть запобіжного заходу і не гарантується… явка на наступні судові засідання».

Наступне засідання призначили на 5 жовтня.

Під домашнім арештом фігуранти «справи 26 лютого» Мустафа Дегерменджі і Алі Асанов перебувають з 6 квітня. Раніше обвинувачені утримувалися в Сімферопольському СІЗО.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову та Ескендеру Небієву.