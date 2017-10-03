Речник Путіна сподівається, що посол Гантсман допоможе поліпшити відносини США та Росії

Кремль сподівається, що новий посол США в Росії Джон Гантсман допоможе поліпшити напружені відносини між Москвою та Вашингтоном.

«Ми сподіваємося, що з новий посол як голова... американської дипломатичної місії в Москві зможе зробити вагомий внесок у відновлення наших відносин», – заявив речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков 3 жовтня.

Пєсков сказав про це перед церемонією вручення Гантсманом та новопризначеними послами інших країн вірчих грамот Путіну.

Речник російського президента вкотре звинуватив Сполучені Штати в ускладненні відносин. За його словами, тісніша співпраця відповідає інтересам обох країн і світу, але «ці наміри неможливо реалізувати самостійно, без партнера». «Поки що існують проблеми з взаємністю», – визнав він.

Відносини між Вашингтоном та Москвою були обтяжені рядом питань, включаючи російську агресію в Україні, її дії в Сирії та те, що, за інформацією американської розвідки, було схваленою Путіним кампанією втручання у президентські вибори в США у 2016 році.