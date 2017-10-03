ЄСПЛ: Росія має виплатити компенсацію виданню «Новая газета»

Європейський суд з прав людини 3 жовтня зобов’язав Росію виплатити незалежному виданню «Новая газета» фінансову компенсацію за порушення свободи вираження поглядів під час судових засідань, пов’язаних з публікаціями про загибель підводного човна «Курськ» у 2000 році.

Згідно з рішенням суду, Росія має заплатити газеті 3 тисячі 388 євро (це понад 100 тисяч гривень), а кореспонденту видання Олені Мілашиній – 2 тисячі 170 євро (це близько 68 тисяч гривень). Росія також зобов’язана покрити витрати на слухання.

Позов газети та її кореспондента до російської держави пов’язаний зі справою, яку в 2005 році розглядав Басманний суд у Москві. Той суд вирішив, що за шкоду, завдану репутації судово-медичного експерта міністерства оборони Росії Віктора Калугіна та його колег «Новая газета» має виплатити 50 тисяч рублів (1740 доларів США у 2005 році), а Мілашина – 7 тисяч рублів (245 доларів США).

Європейський суд з прав людини вказав, що рішення російського суду є однобічним і суперечить демократичним принципам свободи вираження поглядів та свободи слова.

У публікаціях «Новой газеты» йшлося, що судово-медичні експерти під керівництвом Калугіна зробили неправильну оцінку причин смерті 118 членів екіпажу підводного човна, допомагаючи російським військовим високопосадовцям уникнути відповідальності за те, що газета назвала нездатністю врятувати моряків.

Атомний підводний човен «Курськ» затонув у серпні 2000 року під час маневрів у Баренцевому морі. Російська влада відмовилася від допомоги у порятунку членів екіпажу, запропонованих британським та норвезьким флотами. Російські чиновники пізніше заявили, що всі члени екіпажу загинули відразу після того, як всередині корабля стався вибух.

Проте через кілька днів після того, як підводний човен «Курськ» затонув, норвезькі та російські водолази знайшли 24 тіла у відсіку підводного човна та записку капітана-лейтенанта Дмитра Колесникова з переліком імен 23 матросів, які, очевидно, були живими, коли судно затонуло.