Справа Іл-76: суд частково задовольнив клопотання генерала Назарова

Апеляційний суд 3 жовтня частково задовольнив клопотання генерал-майора Віктора Назарова, якого обвинувачують якого у службовій недбалості у справі про збиття літака Іл-76 з 49-ма українськими військовими на борту. Відповідне рішення у вівторок ухвалив апеляційний суд Дніпропетровської області.

Суд задовольнив клопотання Назарова в частині, що стосувалася перевірки висновку комісійної військово-тактичної експертизи, у задоволенні ж частини клопотання, що стосувалася повторного допиту всіх свідків та дослідженні всіх результатів експертиз, суд відмовив.

Засідання розпочалося з невеликим запізненням. За процесом стежать близько сотні людей, більша частина яких є родичами загиблих військових. Вони прийшли з плакатами та портретами загиблих.

Генерал-майор Віктор Назаров висловив свої заперечення щодо присутності в залі плакатів, які принесли рідні, заявивши, що вони демонструють «упереджене ставлення» до нього і містять «ознаки тиску на суд». Ця заява викликала обурення у родичів.

На минулому засіданні Віктор Назаров клопотався про відведення одного з військових прокурорів, який, на думку захисту, на порушення норм європейського права виступав у провадженні як слідчий, процесуальний керівник та обвинувач. Однак суд зауважив, що сторона захисту не вказала жодної статті українського законодавства, яка при цьому була порушена, і відповів відмовою.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.