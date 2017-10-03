Суд продовжив арешти фігурантів справи про вчинення теракту біля Верховної Ради в 2015 році

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою обвинувачених у скоєнні теракту біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року Ігоря Гуменюка та Сергія Крайняка до 3 грудня 2017 року. Ухвалу зачитав головуючий у справі суддя Віталій Циктіч.

Сторона обвинувачення і потерпілі клопотали про подальше тримання обвинувачених під вартою. Захисники Гуменюка та Крайняка просили суд застосувати альтернативні запобіжні заходи. Після оголошення рішення Циктіч закрив засідання суду.

31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля Верховної Ради відбулися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, жбурляти бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 людей постраждали.

За підозрою в застосуванні гранати тоді затримали колишнього бійця батальйону спецпризначення «Січ» МВС України Гуменюка. Пізніше було затримано бійця добровольчого батальйону «Карпатська Січ» Крайняка. Підозри у кримінальному провадженні щодо подій 31 серпня були оголошені членам партії «Свобода» Юрію Сиротюку, Едуарду Леонову, Ігорю Швайці та іншим.