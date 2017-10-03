ГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо члена Вищої ради правосуддя Гречківського – Сарган

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського. Про це прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган написала у Twitter.

У вересні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ спільно з СБУ викрила члена Вищої ради юстиції Гречківського у вимаганні 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судове рішення. Також було затримано посередника.

Гречківський стверджував, що справа проти нього сфабрикована, і жодних доказів ГПУ не має.

22 вересня 2016 року суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3,8 мільйона гривень. Того ж дня Вища рада юстиції, яка згодом була реорганізована у Вищу раду правосуддя, відмовила Генпрокуратурі у задоволенні клопотання про ініціювання звільнення Гречківського з посади члена ради. 22 лютого 2017 року Вища рада правосуддя відмовилась відсторонити Гречківського від виконання повноважень члена ради.

8 серпня 2017 року в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури повідомили, що співробітники відомства завершили розслідування провадження за підозрою у шахрайстві чинного члена ВРП та його поплічника.