Бойовики на Донбасі застосували реактивну систему «Град» – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 3 жовтня підтримувані Росією бойовики здійснили чотири обстріли позицій Збройних сил України. Під час одного з таких обстрілів сепаратисти вперше від початку дії домовленостей про «шкільне перемир’я» застосували реактивну систему залпового вогню «Град», ідеться у вечірньому зведенні.

За даними штабу АТО, двоє українських військових зазнали поранень уночі, коли бойовики відкрили вогонь з автоматичного гранатомету поблизу населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. У повідомленні також вказано, що в цьому ж районі близько 16:00 сепаратисти випустили 15 снарядів з «Граду» по опорних пунктах українських військових.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі околиць Південнодонбаського водоводу поблизу Ясинуватої зранку і вдень 3 жовтня, але про жодні наслідки бойовики не повідомляють.

В угрупованні «ЛНР» удень 3 жовтня заявили, що «київські силовики» за минулу добу випустили по території, яку контролюють сепаратисти, близько 30 боєприпасів.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.