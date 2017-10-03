На Одещині бюджетним коштом відреставрували пам’ятники Леніну та Калініну – Інститут національної пам’яті

Український інститут національної пам’яті звернувся до Генпрокуратури, МВС, СБУ та Державної аудиторської служби з проханням перевірити, яким чином за бюджетні кошти на Одещині були відреставровані пам’ятники лідерам російських більшовиків Леніну та Калініну.



Інститут просить ГПУ та МВС порушити кримінальне провадження за фактом виготовлення, поширення та публічного використання комуністичної символіки за ст. 436 Кримінального кодексу України, СБУ – перевірити посадових осіб сільської ради на предмет вчинення ними дій, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а Державну аудиторську службу – визначити законність використання бюджетних коштів для проведення реставрації.

Інститут у березні 2017 року звертався до Кубейського сільського голови щодо необхідності демонтажу пам’ятників Леніну та Калініну на території села, натомість місцева влада в селі Кубей Болградського району вирішила відреставрувати пам’ятники Леніну та Калініну. Для цього з сільського бюджету було виділено 50 тисяч гривень.



Відповідно до ст. 436 (з позначкою 1) Кримінального кодексу України «виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів» є кримінальним злочином і «карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої».