ЄБРР оголосив про закриття п’яти з семи офісів у Росії

Європейський банк реконструкції і розвитку повідомив, що 2018 року закриє п’ять із семи своїх офісів у Росії у зв’язку із запровадженою цим банком забороною на нові інвестиційні позики в цій країні.

Як повідомив речник банку Джонатан Чарльз, банк закриє малі регіональні офіси в Єкатеринбурзі, Красноярську, Ростові-на-Дону, Владивостоці і Самарі до кінця першого кварталу наступного року. Залишаться тільки відділення банку в Москві і Санкт-Петербурзі.

Представник Росії в ЄБРР Денис Морозов висловив жаль з приводу того, що, за його словами, цей банк «втратив Росію, свій найбільший і найприбутковіший ринок» і що він «не зможе більше виконувати свій мандат і допомагати перетворювати Росію на краще».

Європейський банк реконструкції і розвитку запровадив заборону на нові інвестиційні позики в Росії через агресію Москви проти України, спершу в Криму, а потім на Донбасі, 2014 року. Після того, як у травні 2017 року рада директорів банку відкинула заклик Росії скасувати цю заборону, Москва звинуватила банк у тому, що він перетворився на інструмент зовнішньої політики Заходу.

Попри заборону на нові інвестиції, ЄБРР далі здійснює керівництво давнішими інвестиційними програмами в Росії на загальну суму в понад 3 мільярди євро.

У семи офісах банку в Росії до початку влаштованої Москвою кризи навколо України працювало близько 160 осіб, на цей час із них залишилося близько половини.

ЄБРР, що був створений 1991 року після розпаду «залізної завіси» і працює в Лондоні, надав позики на мільярди доларів країнам, що виникли на місці СРСР, і країнам колишнього східного блоку, а потім розширив діяльність і на інші частини світу і нині працює в більш ніж 30 країнах. Найбільшими акціонерами банку є члени «Групи семи» промислово розвинених країн.