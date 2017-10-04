Лідер Каталонії заявив, що оголошення незалежності регіону від Іспанії – «питання декількох днів»

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що регіон оголосить незалежність від Іспанії «протягом декількох днів». Про це він сказав 3 жовтня в інтерв’ю ВВС. Він заявив, що його уряд оголосить незалежність «наприкінці цього тижня або на початку наступного», а, якщо уряд Іспанії спробує втрутитися і взяти під контроль владу в Каталонії, то це буде «помилка, яка змінить все».

Каталонська влада раніше заявила, що близько 90 відсотків з понад двох мільйонів людей, які взяли участь в референдумі 1 жовтня проголосували за від’єднання від Іспанії.

Король Іспанії Феліпе VI 3 жовтня закликав уряд країни захистити конституційний порядок у Каталонії і засудив організаторів референдуму про незалежність цього регіону, заявивши, що вони поставили себе поза законом.

3 жовтня на вулиці Барселони та інших каталонських міст вийшли сотні тисяч протестувальників, щоб висловитись проти насильства з боку поліції, вони блокували рух транспорту і закликали до страйку.

Автономний регіон Каталонія є найбагатшим регіоном Іспанії і має свою мову і культуру. Каталонія є частиною Іспанії з 15 століття, але має довгу історію сепаратистських настроїв.