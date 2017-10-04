Міністр оборони США висловився за продовження роботи з Пакистаном щодо Афганістану

Сполучені Штати спробують «ще раз» попрацювати з Пакистаном, перш ніж перейти до інших заходів щодо протидії ймовірній підтримці Ісламабадом збройних угруповань, що діють в Афганістані. Про це заявив 3 жовтня міністр оборони США Джим Маттіс на засіданні комітету Сенату США зі збройних сил.

«Нам треба ще раз спробувати стратегію роботи з ними – з допомогою і через пакистанців. І якщо наші найкращі зусилля зазнають невдачі, президент Дональд Трамп готовий здійснити будь-які необхідні кроки», – сказав міністр оборони.

Маттіс додав, що скоро вирушить до Ісламабада, але подробиць не назвав.

У серпні, озвучуючи нову стратегію щодо Афганістану, президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати тиснутимуть на Ісламабад, щоб ліквідувати притулки для екстремістів в цій країні. Експерти озвучували ймовірне послаблення статусу Пакистану як союзника поза межами НАТО.

Пакистан кілька разів заперечував, що надає притулок екстремістським угрупованням. Посольство Пакистану в Вашингтоні пізно увечері 3 жовтня повідомило, що Ісламабад домігся успіху в контртерористичних операціях всередині країни.

«Однак, якщо в Афганістані не досягнуть такого ж успіху, довгостроковий мир в регіоні залишиться недосяжним», – йдеться в заяві посольства.

Сполучені Штати планують відправити близько 3000 додаткових військ до вже присутніх в Афганістані 11-ти тисяч для надання допомоги Кабулу в боротьбі проти талібів.