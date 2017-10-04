3 мільярди акаунтів зламали хакери в 2013 році – Yahoo

Американська інтернет-корпорація Yahoo заявила, що 3 мільярди облікових записів користувачів були зламані в результаті порушення даних у 2013 році, що втричі перевищує масштаб оціненої раніше крадіжки.

3 жовтня компанія повідомила, що відправила електронні листи з повідомленням про додаткові облікові записи користувачів, пошкоджених інцидентом в серпні 2013 року.

Yahoo вперше виявила порушення в грудні 2016 року, заявивши про крадіжку інформації з іменами, адресами електронної пошти, номерами телефонів, датами народження тощо.

Компанія заявила, що частина інформації була захищена шляхом шифрування, але експерти припустили, що більша частина системи виявилася застарілою і такою, що легко зламується.

Очікується, що ця інформація збільшить кількість претензій, пов’язаних з позовами з боку акціонерів і власниками акаунтів Yahoo.