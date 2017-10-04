Чоловік у Лас-Вегасі стріляв по людях близько 10 хвилин під відеокамерами у готелі – поліція

Чоловік, який днями відкрив вогонь у натовп в американському Лас-Вегасі, стріляв із готельного номера упродовж 9-11 хвилин, при цьому налаштувавши камери для відеозйомки.

Усього в нападника було майже 50 знарядь зброї в трьох місцях. У запасі в Паддока також були рушниці та пістолети.

Як повідомили у поліції, Стівен Паддок розмістив камери як у кімнаті, з якої стріляв, так і в коридорі, зокрема, щоб спостерігати за наближенням правоохоронців.

В результаті стрілянини пізно ввечері, яку з 32-го поверху готелю Mandalay Bay по відвідувачах музичного фестивалю у Лас-Вегасі відкрив 64-річний американець Стівен Паддок, загинули щонайменше 59 людей загинули і понад 500 були поранені.

Мотив стрільця невідомий. Поліція встановила контакт з його подругою Марі Лу Данлі, яка сьогодні має повернутися до США із закордонної поїздки і, як очікується, дасть свідчення.

Нинішній напад назвали найкривавішим досі у США.