Піротехніки відреагували на всі отримані досі заявки про розмінування в районі Калинівки – ДСНС

У Державній службі з питань надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на середу 4 жовтня піротехніки відреагували на всі отримані досі заявки від населення про розмінування в районі Калинівки Вінницької області, де 26 вересня сталися вибухи на артскладі.

«Піротехніками ДСНС продовжується виконання заявок від населення щодо виявлення підозрілих предметів. Усього з початку виконання робіт отримано 358 заявок, з них виконані – 358», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу немає.

Повідомляється, що під час робіт з розмінування вилучили майже тисячу вибухонебезпечних предметів.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що уряд надав 100 мільйонів гривень на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».