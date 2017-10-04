Росія заявляє про вбивство 12 польових командирів і ватажка екстремістів у Сирії

Міністерство оборони в Росії повідомило, що в результаті авіаудару його збройних сил у Сирії загинули 12 польових командирів угруповання «Джабгат ан-Нусра» і серйозних поранень зазнав лідер угруповання.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони Ігоря Конашенкова, ватажок угруповання Абу Мухаммед аль-Джолані втратив руку і перебуває в критичному стані.

Повітряний удар завданий після того, як російська військова розвідка отримала дані про час і місце збору лідерів угруповання «Джабгат ан-Нусра» (це колишня назва угруповання «Джабгат Фатах аш-Шам» – ред.). Повідомляється, що 12 польових командирів були вбиті разом з приблизно 50 охоронцями.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.