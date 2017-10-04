Гідрометцентр попередив і про заморозки, і про пожежну небезпеку в окремих регіонах

В Укргідрометцентрі повідомили, що 4 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та подекуди у повітрі очікуються заморозки 0-5 градусів. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Окрім східних областей і Дніпропетровщини, до 6 жовтня також і в Полтавській області та місцями в південних областях збережеться надзвичайна пожежна небезпека.

Синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook повідомила, що через атмосферний фронт, який прийшов із заходу, в Україну йдуть дощі.

«Україна знову потрапляє у дощі. На сході їх буде менше, в другій половині дня – на Харківщині. Ну, й південь повинен завтра порадувати – переважно сухо і навіть сонячно. До дощів додається сильний вітер», – повідомила синоптик.

Сьогодні і завтра денна температура повітря в середньому по країні становитиме 10-15 градусів тепла, на півдні до +21.