США підтримують продовження дії особливого статусу з метою врегулювання ситуації на Донбасі – посольство

У посольстві США 4 жовтня заявили про підтримання зусиль Верховної Ради України щодо продовження дії особливого статусу з метою врегулювання ситуації на Донбасі. Про це американські дипломати повідомили в мережі Twitter.

«Ми підтримуємо зусилля Верховної Ради продовжити дію особливого статусу, що дасть можливість мирного врегулювання конфлікту на сході України», – йдеться в повідомленні.

Секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник повідомив 4 жовтня, що президент вноситиме до парламенту два законопроекти, які стосуються Донбасу. «Буде ще один законопроект, який буде в комітеті закордонних справ», – відзначив Вінник. Цей другий законопроект, додав депутат, стосуватиметься «питань, пов'язаних з міжнародними відносинами».

На уточнення, чи другий законопроект стосуватиметься продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу, парламентар заявив, що йдеться не про це. «Я можу підтвердити, що буде внесено два. Один – з питань нацбезпеки, а інший – щодо наших міжнародних відносин. Але міжнародні відносини — точно не про продовження особливого статусу», – підкреслив секретар комітету.

Раніше цього тижня голова парламентського комітету в закордонних справах Ганна Гопко заявила, що президент має зареєструвати в парламенті законопроект про реінтеграцію Донбасу 4 жовтня, а розглядатися в сесійній залі він може вже в четвер, 5 жовтня.