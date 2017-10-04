До Путіна приїхав президент Венесуели Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро прибув до Москви, де 4 жовтня очікується проведення переговорів з російським колегою Володимиром Путіним.

Мадуро, чий уряд перебуває під тиском протестувальників і західних урядів, які звинувачують його в авторитаризмі, відвідає в Росії енергетичний форум.

Кремль раніше повідомив, що переговори Мадуро з Путіним будуть присвячені «розвитку стратегічного партнерства між двома країнами в різних сферах», а також міжнародним та регіональним питанням.

Мадуро також планує 5 жовтня відвідати Білорусь, де проведе переговори щодо співпраці у сфері житлового будівництва, промислового розвитку та торгівлі.

3 жовтня Мадуро також заявив, що після Білорусі він поїде до Туреччини для участі в міжурядовій нараді, присвяченій «посиленню двосторонньої співпраці у фінансовій, енергетичній, агропромисловій та військовій сферах».