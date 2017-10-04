Держприкордонслужба розшукує двох прикордонників, які зникли поблизу кордону з Росією

На українсько-російському кордоні 3 жовтня зникли два офіцери-прикордонники, повідомляє Державна прикордонслужба України.

«Учора два офіцери відділу прикордонної служби «Зноб-Новгородське» Сумського прикордонного загону здійснювали моніторинг ділянки державного кордону. Близько 20:00 зв'язок з ними перервався. В даний час Державна прикордонна служба України розшукує зниклих військовослужбовців та встановлює місце їхнього перебування. Поінформовано правоохоронні органи», – мовиться в повідомленні.

У ДПСУ додають, що в російських засобах інформації з’явилося повідомлення про затримання представниками прикордонного управління ФСБ Росії двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

Державна прикордонна служба України перевіряє отриману інформацію та продовжує пошуки зниклих військовослужбовців. Всі обставини встановлюються.