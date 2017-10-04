Туреччина: 34 людини засудили до довічного ув’язнення за спробу вбити президента під час перевороту

У Туреччині суд засудив 34 людини до довічного позбавлення волі, назвавши їх винними за низкою обвинувачень, серед яких спроба вбити президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана під час невдалої спроби перевороту 2016 року.

Загалом у цій справі, яку від лютого розглядає суд у місті Мугла на південному заході Туреччини, проходять 46 осіб. Їх звинувачують у спробі вбивства, порушенні конституції та інших злочинах проти держави, скоєних у перебігу спроби перевороту 15 липня 2016 року. Серед підсудних – 37 колишніх військових.

Один із засуджених до довічного ув’язнення в цій справі – Ґекхан Шахін Сенмезатеш, генерал, якого звинувачують в участі в організації перевороту.

Одного з підсудних, колишнього підполковника, суд виправдав, повідомив державний телеканал TRT. Про долю інших підсудних наразі не повідомляли.

Їх звинувачували в тому, що вони влаштували напад на готель у курортному місті Мармарісі, де на час перевороту відпочивав президент, і вбили двох працівників поліції. Ердоган, як з’ясувалося, залишив готель незадовго перед нападом.

Влада Туреччини звинувачує в організації перевороту релігійного діяча Фетхуллаха Ґюлена, який живе у США, і вимагає видати його. Стамбул звинувачує його послідовників у тому, що вони пробралися до військових та інших державних інституцій, щоб захопити їх. Ґюлен, який свого часу був союзником Ердогана, відкидає звинувачення і засуджує спробу перевороту. У Туреччині тим часом триває заочний суд над Ґюленом і ще двома звинуваченими, що перебувають поза межами країни.