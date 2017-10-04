ДПСУ очікує, що Росія поверне затриманих українських прикордонників – Серватюк

Державна прикордонна служба очікує, що російська сторона поверне двох офіцерів Сумського прикордонного загону, які 3 жовтня, за даними російської сторони, опинилися на території Росії. Про це повідомив 4 жовтня перший заступник голови ДПСУ Василь Серватюк.

За його словами, українські прикордонники з’ясували зранку 4 жовтня, що автомобіль зниклих колег знаходиться біля лінії державного кордону.

«Відповідно до взаємодії, яка у нас все ж є з російськими прикордонниками, ми зробили запит. Російська сторона проінформувала, що ними затримані двоє громадян України, які заявили, що вони є військовослужбовцями ДПСУ. Вони попросили надати відповідні документи, які б підтвердили їхні особи. На завтра планується проведення зустрічі, результатом якої, очікуємо, буде повернення українських прикордонників. За результатами розслідування ми з’ясуємо причину того, що вони були затримані на російській території», – сказав Серватюк.

Раніше в ДПСУ повідомили, що два офіцери відділу прикордонної служби «Зноб-Новгородське» Сумського прикордонного загону здійснювали моніторинг ділянки державного кордону, а 3 жовтня близько 20:00 зв’язок з ними перервався.