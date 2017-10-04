Російський телеканал заявив про затримання кореспондента в Україні

Російський телеканал «НТВ» повідомив про затримання в Києві його кореспондента В’ячеслава Немишева.

За твердженням каналу, затримання відбулося в момент, коли він знімав так званий «стендап» (появу кореспондента в кадрі) і при цьому, за сюжетом матеріалу, розрізав «Київський» торт.

Канал заявляє, що його затримала поліція, а допитують там журналіста працівники Служби безпеки України.

Звідки такі дані щодо подробиць допиту, канал не пояснює. Перед цим він повідомляв, що зв’язку зі своїм кореспондентом не має.

Українські правоохоронці ще не коментували офіційно цих заяв.

Агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на «джерело в українських правоохоронних органах» повідомило, що Нацполіція підтвердила затримання російського журналіста «за скоєння кримінального правопорушення» і доставила до райвідділку.

Це неназване джерело заявило агентству, що в росіянина знайшли так звану «акредитацію» від незаконного сепаратистського збройного угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним. У зв’язку з цим, пише агентство з посиланням на своє джерело, до відділу дійсно запросили працівників СБУ, які опитують (не «допитують») затриманого.

Підтверджень чи заперечень цих даних наразі немає.

Телеканал «НТВ» відомий тим, що з суспільно-політичних питань, зокрема і з української тематики, дотримується пропагандистської лінії Кремля. Його неправдиві репортажі вже викликали критику активістів у самій Росії, які закликали до його бойкоту.

Тим часом інший російський телеканал, орган Міністерства оборони Росії «Звезда», повідомив, що В’ячеслав Немишев раніше був його кореспондентом, не уточнивши, коли саме. Цей канал відомий, зокрема, своїми пропагандистськими матеріалами з окупованих територій українського Донбасу на підтримку сепаратистів.

Останнім часом із України видворили цілу низку журналістів, переважно з Росії, але й із інших країн, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.