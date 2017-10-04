Міноборони Росії запропонувало обмежити публікації військових в інтернеті

Міністерство оборони Росії опублікувало для громадського обговорення підготований ним законопроект, що має на меті обмежити публікації в соціальних мережах та інших сайтах в інтернеті для військовослужбовців-контрактників.

Обмеження мали б стосуватися фото- й відеоматеріалів, даних геолокації та іншої інформації, що дозволяла б розкривати дані про відомчу належність військових, їхню службову діяльність, частини і місця їхньої дислокації тощо.

У разі ухвалення документа як закону він мав би почати діяти з січня 2018 року.

У пояснювальній записці до нього причиною пропонованих змін названо те, що така інформація, розміщена військовослужбовцями в інтернеті, дедалі частіше використовується «спеціальними службами окремих держав, а також різними терористичними і екстремістськими організаціями» для «здійснення інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на дестабілізацію внутрішньополітичної і соціальної ситуації в різних регіонах світу і призводить до підриву суверенітету і порушення територіальної цілісності інших держав».

Численні публікації російських військовослужбовців у соцмережах та на інших сайтах дали можливість громадським розслідувачам за такими відкритими джерелами задокументувати масову участь кадрових військовослужбовців Збройних сил Росії в агресії Москви проти України, яку Росія намагається заперечити, чи їхню діяльність у Сирії. Одним із найяскравіших прикладів таких розслідувань стало викриття належності конкретній російській військовій частині пускової установки зенітно-ракетного комплексу «Бук», із якої після завезення її до України був збитий над Донбасом 2014 року малайзійський авіалайнер, у якому загинули всі 298 людей, за фотографіями і записами в соцмережах, у першу чергу авторства російських військовослужбовців.