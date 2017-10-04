В Одесі поранили діяча «Батьківщини», партія звинуватила Порошенка

В Одесі внаслідок стрілянини був легко поранений діяч партії «Батьківщина», яка відтак звинуватила в «політичному бандитизмі» президента України Петра Порошенка.

«Жорстокий напад на відомого політика стався напередодні виборів в об’єднаних територіальних громадах. Ми вкотре стали свідками того, що жорстоке переслідування опозиціонерів стає візитною карткою режиму Петра Порошенка», – мовиться в заяві «Батьківщини» з приводу нападу на голову її обласної парторганізації і першого заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського.

«На наше тверде переконання, відповідальність за фізичні розправи над опозиційними політиками лежить винятково на президентові Порошенку, який використовує бандитів для вирішення політичних завдань. Саме Петро Порошенко має нести відповідальність за кричущі випадки переслідувань опозиції, які в своїй жорстокості та цинічності переплюнули події часів Януковича», – твердить партія, що в лютому 2016 року вийшла з владної коаліції і стала рішучим супротивником влади України.

Поліція Одеської області повідомила, що, за попередніми даними, в одному з розважальних закладів сталася стрілянина: коли один із відвідувачів закладу вийшов на вулицю і підійшов до свого авта на парковці, невстановлені особи з іншого авта здійснили з невідомої травматичної зброї декілька пострілів у бік чоловіка, після чого зникли з місця події. Потерпілого з травмами спини і руки шпиталізували до медичного закладу.

«Працівники поліції проводять заходи щодо встановлення та затримання осіб нападників, а також встановлюється зброя, з якої здійснювалася стрілянина. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України», – мовиться в повідомленні.

Одеське видання «Думська» пише, що, за попередніми даними, в Радковського стріляли біля рибного ресторану з малокаліберної ґвинтівки, він поранений у ногу, руку і крижі, його життю ніщо не загрожує.

Прокуратура Одеської області, зі свого боку, повідомила, що стан потерпілого, якому надали допомогу в медичному закладі, стабільний, йому забезпечено цілодобову охорону.

Обласна прокуратура, мовиться в повідомленні, здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського, досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, а правоохоронні органи вживають заходів для розшуку стрільця, що здійснив кілька пострілів по посадовцеві.

Олег Радковський у 2006–2012 роках був народним депутатом 5-го і 6-го скликань від «Блоку Юлії Тимошенко». Критики звинувачували його у причетності до махінацій у будівельному бізнесі і навіть до контрабанди, що Радковський заперечував.