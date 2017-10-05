Коли Янукович відповість за розстріли на Майдані? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Українці хочуть вчитися і працювати за кордоном, а жити – в Україні, кажуть соціологи. «Нафтогаз» скоро не буде управляти газотранспортною системою. Справу про організаторів розстрілів на Майдані починає розглядати суд.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: соціолог Олександр Шульга, адвокат і правозахисниця Наталія Ковалко; експерти з питань енергетики Валентин Землянський і Юрій Корольчук; керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, народний депутат Ігор Луценко.