Через зіткнення автобуса Нацгвардії з пасажирським є загиблий і поранені – поліція

Через зіткнення пасажирського автобуса з автобусом Національної гвардії у Вишгородському районі Київської області один військовий загинув, ще семеро військових та один пасажир громадського транспорту госпіталізовані, повідомляє поліція Київської області.

Додаткової інформації про стан травмованих немає.

За даними поліції, пасажирський автобус сполученням «Димер – Київ» зіштовхнувся зі службовим автобусом Національної гвардії України, що рухався в колоні, близько 7-ї години ранку.

«На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. З'ясовуються всі причини та обставини ДТП. Будуть призначені відповідні експертизи. Слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України», – мовиться у повідомленні.