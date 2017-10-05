В Узбекистані після 9 років тюрми звільнили журналіста, який співпрацював з Радіо Свобода

Після понад 9 років ув’язнення в Узбекистані 4 жовтня звільнили незалежного журналіста Соліджона Абдурахмона.

Як розповів Радіо Свобода 67-річний Абдурахмон, він вдячний «всім, хто боровся» за його звільнення.

До свого арешту у 2008 році Абдурахмон часто писав про права людини в автономній області Каракалпакистані і про екологічні проблеми, пов’язані з Аральським морем.

Абдурахмонов працював для узбецького незалежного новинного інтернет-сайту Uznews.net, а ще раніше також співпрацював із Радіо Свобода.

Абдурахпонов був заарештований після того, як поліція заявила, що знайшла в нього наркотики. Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі, він назвав вирок розплатою за журналістську діяльність і заявив, що наркотики йому підкинула поліція.

Абдурахмонова випустили з в’язниці наступного дня після звільнення відомого правозахисника Агзама Фармонова, який провів за ґратами понад 10 років.

Кілька громадських діячів, журналістів і політиків, ув’язнених за політично вмотивованими звинуваченнями, були звільнені з приходом до влади президента Шавката Мірзійоєва, який змінив на посту торік померлого Іслама Карімова.