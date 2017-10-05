Фільм про юну піаністку з Криму покажуть в ефірі телеканалу «UA:ПЕРШИЙ»

У четвер, 5 жовтня, в ефірі телеканалу «UA:ПЕРШИЙ» покажуть фільм про юну піаністку з Криму Христину Михайліченко «Христина. Кримське соло», знятий командою «Крим.Реалії». Показ фільму відбудеться о 19:00 з повтором 7 жовтня о 20.30.

14 квітня відбулася презентація фільму про кримську піаністку Христину Михайліченко – «Христина. Кримське соло». Зйомки фільму відбувалися кілька місяців, журналісти працювали з дівчинкою вдома і на репетиціях, у школі і на концертах.

В «Американському домі» в Києві 16 березня відбулась прем'єра фільму «Христина. Кримське соло», після якої піаністка зіграла концерт для глядачів.

Сім'я Христини Михайліченко переїхала в Київську область з анексованого Росією Криму. Свій перший великий конкурс дівчинка виграла у п'ять років. У січні 2015 року Христина Михайліченко виграла престижний міжнародний конкурс піаністів у Нідерландах. Вона стала лауреатом багатьох українських і міжнародних премій, відома в Європі і США, дає сольні концерти з оркестром.