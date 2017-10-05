Світоліна здолала росіянку на тенісному турнірі у Пекіні і пройшла до чвертьфіналу

Третя ракетка світу, українка Еліна Світоліна у четвер пройшла до чвертьфіналу представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier Mandatory, що проходить у Пекіні.

Українка перемогла у поєдинку росіянку Олену Весніну з рахунком 6:2, 7:5.

Перед тим Світоліна здолала китаянку Лінь Чжу і австралійку Ешлі Барті. А на шляху до півфіналу турніру українці треба буде перемогти Каролін Гарсію із Франції.

Призовий фонд турніру у Пекіні складає понад 6 мільйонів доларів.