Винуватець знищення пам’ятника героям Небесної сотні у Києві заявив, що зробив це «спеціально» – поліція

У Національній поліції України повідомили, що затриманий через руйнування пам’ятника героям Небесної сотні на вулиці Інститутській у Києві назвав свої дії зумисними. Про це на сторінці у Facebook повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

«Зруйнував монумент Небесній сотні тому, що після Майдану почалася війна на Донбасі і Україна залишилася без Криму. Зробив це спеціально, щоб закінчилася війна на Донбасі і щоб перестали вбивати людей», – сказав затриманий чоловік на відео, поширеному речником Нацполіції.

Ярослав Тракало додав, що зараз із чоловіком працюють слідчі.

«Не виключено, що, після вивчення усіх обставин та допиту підозрюваного, поліція змінить кваліфікацію і санкцію статті (Умисне знищення або пошкодження майна – ред.) – на більш жорстку», – повідомив речник поліції.

5 жовтня у центрі Києва 43-річний уродженець Луганська, який приїхав до столиці України з окупованого Криму, розтрощив пам’ятник героям Небесної сотні, поваливши гранітні плити. Назабаром після цього його забрала у відділок поліція. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що чоловікові за скоєне може загрожувати до 3 років ув’язнення.

В лютому 2014 року в результаті стрілянини з боку силовиків по активістах у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею. Меморіальні плити на честь загиблих встановлені на вулиці Інститутській у Києві.