Суд заарештував ділянку й заборонив будівництво на території АЗС у Києві, де сталися погроми

Апеляційний суд Києва заарештував земельну ділянку й заборонив будівництво на території автозаправної станції на вулиці Ревуцького у Києві, де напередодні сталися погроми з боку протестувальників.

«Апеляційна скарга прокуратури частково задоволена: накладено арешт на земельну ділянку в частині проведення будь-яких дій, пов’язаних з будівництвом АЗС», – повідомили в прес-службі суду.

Згідно з повідомленням, Апеляційний суд таким чином скасував рішення Дарницького райсуду Києва, який відмовився заарештувати земельну ділянку.

Ввечері 4 жовтня активісти партії «Національний корпус» і місцеві мешканці розгромили автозаправну станцію, яку вони вважають незаконною. На місці події на вулиці Ревуцького, що на масиві Позняки у Києві, також сталися сутички погромників із поліцією, яка спершу намагалася перешкодити руйнуванню, але потім відступила.За повідомленнями, потерпіли кілька людей із обох сторін.

У середині липня Київська міська рада запустила процес розірвання договору на оренду земельної ділянки на вулиці Ревуцького, 8, де ведеться будівництво автозаправної станції. Наприкінці липня влада Києва повідомила, що домовилася з компанією «ОККО» про призупинення будівництва АЗС на Ревуцького. Але, як зазначають місцеві жителі, будівництво заправки не припинилося.