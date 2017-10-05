Міністр оборони дав Джемілєву іменну вогнепальну зброю

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв отримав іменну нагородну зброю від міністра оборони Степана Полторака. Інформацію про це розмістив на своїй сторінці у Facebook сам Джемілєв.

«За визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України і тому числі захисту конституційних прав та свобод людини, Мустафу Джемілєва нагороджено відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», – йдеться в повідомленні.

Джемілєв розмістив у соцмережі фото з пістолетом, який отримав з рук міністра.

Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського національного руху, дисидент і колишній політв’язень, якому російська окупаційна влада заборонила до 2019 року в’їзд до Криму.