Президент Афганістану пообіцяв повноцінні силові структури країни через чотири роки

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що через чотири роки силові структури країни зможуть діяти повноцінно і більшість іноземних військ зможе залишити Афганістан.

«Протягом чотирьох років наші силові структури, як ми вважаємо, зможуть здійснювати передбачену конституцією легітимну монополію на застосування сили», – сказав він в інтерв’ю британській медіакомпанії «Бі-бі-сі».

За його словами, афганські силовики вже поминули критичну точку в боротьбі проти угруповання «Талібан» і з погляду управління і здатностей уже «стають на своє місце».

Влада Афганістану намагається докласти всіх зусиль, щоб втриматися і відбити наступ екстремістів після виходу більшості іноземних військ під командуванням НАТО 2014 року.

За даними звіту, оприлюдненого раніше цього року у США, таліби контролюють повністю чи частково близько 40 відсотків території Афганістану, а силові структури країни мусять водночас боротися і з іншими екстремістами, пов’язаними з угрупованням «Ісламська держава».

У США, що є головним союзником нинішньої влади Афганістану, адміністрація президента Дональда Трампа нещодавно оприлюднила стратегію досягнення перемоги над бойовиками в Афганістані по майже 16 роках війни. За словами посадовців, у рамках цієї стратегії до Афганістану направлять додатково 3 тисячі військовослужбовців США, що посилять контингент із 11 тисяч, який уже перебуває там.

Влада США заявляє, що надаватиме Афганістанові допомогу своїми військами без обмеження в термінах, залежно від ситуації на місцях, а не від «довільно визначених графіків».