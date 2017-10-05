У Пакистані не менш ніж 18 людей загинули внаслідок нападу на суфійський храм, відповідальність узяла «Ісламська держава»

У Пакистані не менш ніж 18 людей загинули внаслідок нападу 5 жовтня на суфійський храм на південному заході країни. Є повідомлення і про принаймні 20 загиблих.

Число поранених унаслідок вибуху, влаштованого смертником у місцевості Ґандава в районі Джгал-Маґсі у провінції Белуджистан, за 300 кілометрів на схід від центру провінції, міста Кветти, теж називають різне: від 25 до понад 30 людей.

За словами медиків, число загиблих може далі зрости, бо дехто з поранених перебуває у критичному стані. Серед загиблих є жінки й діти, а також працівники поліції.

Найтяжче поранених переправили на лікування авіацією до сусідньої провінції Сіндг – у Белуджистані немає належних медичних закладів.

Відповідальність за напад на храм Дарґа-Фатехпур, де на релігійну церемонію зібралися сотні людей, узяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». Його заява про це, поширена через пов’язане з ним інтернетне агентство «Амак», наразі не підтверджена з інших джерел.

За повідомленнями, нападник підірвав на собі вибухівку, коли поліція, що охороняла храм, зупинила його для перевірки.

Напад був здійснений у час щорічного вшанування пам’яті місцевого суфійського діяча у храмі, який поважають і суніти, і шиїти.

Унаслідок нападу в цьому самому храмі 2005 року загинули 35 людей.

Суфізм є містичною течією в ісламі, що сягнула свого розквіту на Індійському субконтиненті у 13-му столітті, але й досі в сучасному Пакистані її послідовниками, як вважають, є кілька мільйонів людей. Сучасні ісламські радикали називають її єретичною.

У лютому цього року «Ісламська держава» влаштувала напад на суфійський храм у провінції Сіндг на півдні країни, тоді загинули 85 людей. Минулого листопада це ж угруповання напало на інший суфійський храм у Белуджистані, внаслідок чого загинули 52 людини.

Найбільше насильство на релігійному ґрунті точиться в Пакистані між сунітськими екстремістами, до яких належить і угруповання «Ісламська держава», і шиїтською меншиною. Таке насильство, як і інші ісламістські прояви, особливо сильне в неспокійній провінції Белуджистан – найбільшій у Пакистані і, як скаржаться її мешканці, найзанедбанішій. Крім того, в ній також діє сепаратистський повстанський збройний рух народу белуджів.