У Росії щонайменше 17 людей загинули в аварії за участю поїзда і пасажирського автобуса

У Росії щонайменше 17 людей, серед яких є діти, загинули в аварії за участю поїзда і пасажирського автобуса на станції Покров під Володимиром. Про це повідомляє російське державне агентство «ТАСС» з посиланням на представницю Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Росії Олену Марковську.

«На місці події працює слідчо-оперативна група», – сказала Марковська.

При цьому, за даними департаменту охорони здоров'я Володимирської області Росії, число загиблих у ДТП становить 19 осіб.

«19 загиблих, за останніми даними, і 34 живих. Всі живі розміщені в пункті тимчасового розміщення, де з ними працюють лікарі, їм надано харчування, надається психологічна допомога. Крім того, триває упізнання тіл», – повідомив директор департаменту охорони здоров'я адміністрації Володимирської області Олександр Кирюхін.

Він уточнив, що п'ятеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, перебувають в реанімаційному відділенні центральної районної лікарні міста Петушки.

За його словами, стан дітей оцінюється як вкрай важкий. Дітей було вирішено транспортувати в обласну лікарню Володимира, де вони будуть прооперовані.

«Дорослі поки залишаються у нас, двоє з них у важкому стані, один в стані середньої тяжкості», – уточнили в лікарні.

За даними глави міської адміністрації В'ячеслава Аракелова пасажирський автобус прямував з Казахстану до Москви. Поїзд, за участю якого сталася аварія, прямував з Санкт-Петербурга в Нижній Новгород.

Аракелов також повідомив агентству «ТАСС», що пасажири автобуса – громадяни Узбекистану.

Він додав, що в пункті тимчасового розміщення розмістили 37 осіб.

Попередньо, за його інформацією, всього в автобусі було 56 осіб.

Аварія сталася о 3:29 за московським часом 6 жовтня біля вокзалу поблизу міста Володимира.

Управління МВС Росії у Володимирській області повідомляє,що, за уточненою інформацією у водія пасажирського автобуса, причиною аварії стала несправність цього транспорту – «у момент зіткнення автобус перебував на залізничному переїзді на заборонений сигнал світлофора».