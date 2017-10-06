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06 Жовтень 2017, Київ 11:49
Новини | Міжнародні

Російські хакери викрали секрети Агентства національної безпеки США в 2015 році – ЗМІ

Хакери, підтримувані російським урядом, викрали в 2015 році високочутливі шпигунські інструменти після того, як контрактник Агентства національної безпеки США розмістив секретні матеріали на своєму домашньому комп’ютері, повідомило 5 жовтня видання Wall Street Journal.

Влада США вважає, пише видання, що викрадення цінних даних могло було здійснене через експлуатацію антивірусного програмного забезпечення, створеного московською компанією «Лабораторія Касперського».

Агентство національної безпеки США ще не коментувало цих повідомлень у ЗМІ.

У вересні Вашингтон заборонив американським федеральним установам використовувати продукцію «Лабораторії Касперського», посилаючись на ймовірні «зв’язки між деякими представниками Касперського та російською розвідкою й іншими державними установами».

Кремль засудив цю заборону, а засновник компанії Євген Касперський неодноразово заперечував, що його компанія, одна з найбільш успішних технологічних фірм Росії, має зв’язки з російською розвідкою.

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