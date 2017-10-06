З українських музеїв зникли картини відомого художника Пузиркова – «Схеми»

Картини художника Віктора Пузиркова «Попереду мир», «Вони боролися за Батьківщину» та «Вид на острів мертвих» в різний час зникли з українських музеїв, але правоохоронцям повідомили лише про один із цих зниклих творів мистецтва.

Це з’ясували журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Зниклий етюд митця «Вид на острів мертвих» став єдиною картиною, яку в 2015 році внесли у каталог культурних цінностей, що зникли з державних музеїв. За словами музейних фахівців, коли зниклі культурні цінності вносять до такого каталогу, це сприяє їхньому пошуку та ідентифікації. Зникнення картини Пузиркова помітила Дирекція художніх виставок України.

Цей етюд удова художника Майя Пузиркова оцінила у кілька тисяч доларів. І коли їй повідомили, що картини нема, не змогла у це повірити: «Ну як вона могла зникнути? Звідки вона зникла? Якесь беззаконня! Цей етюд закупило міністерство культури», – розповіла вона телефоном журналісту програми «Схеми».

Іншу картину Віктора Пузиркова «Попереду мир» на запит «Схем» також не змогли відшукати в заповіднику «Переяслав». За документами, її передали до цього музею ще в середині 1980-х від Дирекції художніх виставок.

Відсутність картини нинішній директор Національного заповідника «Переяслав» Олексій Лукашевич пояснив так: «Ця картина була передана Дирекцією художніх виставок у заповідник «Переяслав», але в Переяслав вона могла просто не доїхати».

Головна зберігачка цього ж заповідника Катерина Прокопенко припускає, що «вона могла бути забрана в Москву, оскільки є запис колишнього головного зберігача: «Забрано в Москву».

Як вдалося з’ясувати «Схемам», кількома роками пізніше ця картина виставлялася в Національному художньому музеї і, за документами, була записана саме за Переяславським заповідником.

За словами директора цієї установи, за роки незалежності заповідник «Переяслав» не провів жодної звірки, чи всі культурні цінності є у них на місці.

Ще одна картина Пузиркова, яка виявилася зниклою з музею, називається «Вони боролися за Батьківщину». За документами, вона мала б бути у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї.

Та, як з’ясувалося, у музеї цю картину не виявили ще у 1990-х роках. Але до правоохоронних органів про крадіжку досі не повідомили.

Ось як пояснила відсутність твору мистецтва директорка музею Олена Брицька: «Явної крадіжки не було. Не було підстав, щоб передавати цю картину в розшук через міліцію».

Разом із картиною Віктора Пузиркова «Вони боролися за Батьківщину» під час звірки 2008 року в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї не знайшли ще 57 культурних цінностей. Серед зниклого мистецтва – картини місцевого художника Сандлера, художників Артамонова, Васецького.

Жодна із них не потрапила до каталогу культурних цінностей, які вважаються зниклими з державних музеїв. І про ці випадки правоохоронцям також не повідомили.

Цю збірку зниклих цінностей міністерство культури складає на підставі інформації, яку надають управління культури обласних адміністрацій.

Але в Україні досі не створений єдиний електронний реєстр культурних цінностей країни, з якого можна було б дізнатися про абсолютно все культурне надбання, яке є в українських музеях.

Міністерство культури не має необхідної інформації про усі твори мистецтва, які є в державних музеях.

«Ми ж іноді з вами чуємо, що в запасниках відкрито було випадково якусь музейну цінність, яку ми ще не раніше бачили. Далеко не завжди сам заклад навіть знає, де у нього в фондах що є», – каже держсекретар міністерства культури Ростислав Карандєєв.